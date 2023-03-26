普京：俄羅斯將在白羅斯部署核武　強調控制權不會交給白羅斯

俄烏戰爭未有緩和迹象，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）3月25日宣布，與鄰國白羅斯（Belarus）達成協議，在當地部署戰略核武，強調沒有違反核不擴散條約。



路透社報道，普京在國營傳媒表示，白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）一直提出在當地部署俄羅斯核武，普京稱美國多年來已有同樣做法，在盟友國家部署戰略核武，因此他和盧卡申科都同意採取類似措施，重申沒有與核不擴散條約的承諾背道而馳。

普京稱會在7月1日前，在白羅斯完成興建儲存核武的設施，不過莫斯科方面不會將有關核武的控制權交給明斯克方面。

俄羅斯目前在白羅斯部署10架可以搭載核武的戰機，而明斯克方面亦已獲得一批可以發射核武的伊斯坎德爾（Iskander）戰術導彈系統。

今次自1990年代以來，俄羅斯在國外再次部署核武。前蘇聯在1991年解體後，遺留下來的核武分別存放在俄羅斯、烏克蘭、白羅斯及哈薩克（Kazakhstan），這四個國家在1992年5月達成協議，同意將核彈頭交由俄羅斯保管，有關移交工作在1996年完成。