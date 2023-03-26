俄烏戰爭︱IAEA總幹事到扎波羅熱核電廠視察

國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西（Rafael Grossi）3月25日宣布，他會在下週到烏克蘭被俄軍佔領的扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠視察，評估當地實際情況。



路透社報道，格羅西在聲明中表示，扎波羅熱核電廠的情況仍然不穩定，因此他希望親身到當地評估核安全及設施狀況。

今次是格羅西第二次到訪這個全歐洲最大的核電廠，他在去年9月視察該設施後，決定安排IAEA專家長期留在當地監察情況。

俄羅斯入侵烏克蘭之後不久，就佔領扎波羅熱核電廠，而且至今都非常接近前線地區，俄烏經常互相指責對方炮轟當地，因此格羅西日前推動在核電廠周邊範圍設立保護區。

扎波羅熱核電廠共有6個反應堆，在戰前為烏克蘭提供大約20%電力，惟當地最後一組反應埋在去年9月停止運作後，就沒有再生產電力。

另外烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）接受日本《讀賣新聞》專訪時承認，東部局勢不理想，基輔方面正等待夥伴補充彈藥。他被問到烏軍何時反攻時，稱在得到坦克、炮彈及長距離火箭都不會行動，指假如大家都有政治意願，就有協助烏克蘭的方法，重申現在是戰爭時期，烏克蘭無法一直等待下去。