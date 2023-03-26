美中貿易全國委員會長艾倫：在華美企逾70%商品出售中國市場

撰文：洪怡霖
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中國發展高層論壇2023年年會經濟峰會3月25日在北京召開。美中貿易全國委員會（U.S.-China Business Council）會長艾倫（Craig Allen）會上稱，美國公司在中國製造的產品中有77%銷售給中國當地市場，只有7%出口回美國。

根據中新社，艾倫表示，儘管存在挑戰，美國公司和中國公司的貿易仍表現出韌性，美國對中國的出口在2022年達到歷史最高水平，中國是美國農業、食品、化學品出口商的重要目的地。

艾倫認為，除貿易外，美國在中國的投資也非常重要，美國公司在中國製造的產品中有77%銷售給中國當地市場，只有7%出口回美國，這打消美國公司僅僅是為供應美國市場，而把工作交給中國的常見看法。

他還稱：「中國已承諾進一步降低外國投資市場准入風險，我們認為，有些領域可考慮進一步開放，比如雲計算、互聯網服務、農業生物技術、人類遺傳物質等。」

艾倫說，中國更有競爭力的環境和更公平的市場將促進就業、創新和經濟增長，如果中國經濟環境正常發展，商業政策環境能夠根據產業需要進行改革，那麼美國、歐洲和日本等外國公司將樂見於在這個美妙市場上增加投資。

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