美國明尼蘇達州核電站再泄含氚放射性水　關停維修

新華社3月26日稱美國卓越能源公司（Xcel Energy Inc.）位於明尼蘇達州的一座核電站2022年11月底向監管部門報告泄漏大量含氚放射性水。該公司日前宣布，近期監測又發現新的含氚放射性水泄漏，決定關停該核電站，並對其進行維修。



卓越能源公司去年11月底報告，該公司位於明尼蘇達州蒙蒂塞洛市（Monticello）的核電站泄漏約40萬加侖（1美制加侖等於3.785升）含氚放射性水。氚是氫的一種放射性同位素。這一事故近4個月後才被公之於眾，引發美國輿論對公共安全的擔憂以及對信息透明度的質疑。

卓越能源公司說，去年找到泄漏點後，公司實施了短期處理。近期監測又發現泄漏，預計數百加侖新的含氚放射性水從原來的泄漏點泄漏。該公司一名負責人表示，最佳方案是關停這座核電站，立即對其進行徹底維修。

事發核電站附近有居民對反覆出現含氚放射性水泄漏表示擔憂。他們認為，公眾應得到更多有關這一事故的信息。

明尼蘇達州污染控制和衛生部門日前聯合發表聲明說，目前尚無證據表明這起泄漏正在或將對公眾健康構成風險，但將持續監測地下水樣本。他們同時呼籲美國核管理委員會向社會公佈更多訊息，幫助居民了解情況。