美官：習近平或不如預期那麼快與拜登通電話

中美關係持續緊張，美國官員現在預計，中國國家主席習近平不會如他們此前預期的那麼快同美國總統拜登（Joe Biden）通電話。



美國官員早前說，習近平將在中國第十四屆全國人民代表大會於3月13日閉幕後不久與拜登通話，但彭博社引述要求匿名的知情人士說，北京至今仍未對華盛頓要求安排兩人通話作出回應。

知情人士說，美國現在預計，在台灣總統蔡英文4月初在美國過境之前，中美領導人不會通電話。中國官員已對蔡英文過境，並可能與眾議院議長麥卡錫會面作出批評。

兩國領導人的通話推遲，反映了雙方關係因為近幾個月日益強硬的連串交鋒而更廣泛地惡化。

針對通話時間的預估，白宮國家安全委員會發言人沃森回應說：「那只是一名匿名官員的無端揣測」。她說：「兩位領導人將會在未來幾週的某個時間通電話，但我們現在沒有具體安排要宣布。」

兩國官員會面相繼推遲

兩國官員的會面也相繼推遲。美國2月4日在南卡羅來納州臨近海域上空擊落一個中國氣球後，國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）要求與中國國務委員兼國防部長魏鳳和通電話，一直沒有得到回應。美方說空軍打下的是間諜氣球，中方說是民用科研氣球，並指美國之舉過火。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）原定2月5日到北京訪問的行程也因此推遲。

（ 編按：當中國外交部2月初被問及美國國務卿布林肯推遲訪華。發言人稱中美雙方沒宣布過什麼訪問，美方發布有關消息是美方自己的事情，中方予以尊重。）

美國官員指出，恢復聯繫是重中之重。布林肯一直在尋求重新安排他的行程。美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）和財政部長耶倫（Janet Yellen）等官員也有訪華意願。

國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）本週說：「重要的是，我們要保持這些溝通渠道暢通，尤其是在關係如此緊張的情況下。」他說，美方正與中方討論耶倫和雷蒙多可能訪華，討論經濟問題的安排。

分析：日益加深嘲諷和指責 阻礙中美實質接觸

拜登着重與他國領導人一對一地交談來緩和關係。他上一次會見習近平是去年11月在印度尼西亞峇厘島舉行的二十國集團會議期間。除了氣球事件，美國指責中國與俄羅斯靠得更近並可能為它提供攻擊烏克蘭的武器，也是雙方關係滑坡的因素。

分析員認為，中美之間日益加深的懷疑、嘲諷和指責幾乎主導了所有交流，阻礙了雙方的實質接觸。

哈佛大學中國研究教授柯比說：「這不是美國外交的好時機。」他說：「上一次中俄如此接近是在1957年，當時，毛澤東在莫斯科宣布『東風壓倒西風』。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

