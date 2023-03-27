美媒：Twitter部分源代碼遭泄露數月之久

《紐約時報》於3月26日報道指，Twitter賴以運行的源代碼在網上遭泄露，為該公司罕見的重大風險事故。消息人士指，除了作為知識產權的價值外，相關源代碼還可能暴露安全漏洞，使駭客有機會竊取用戶數據或封閉整個網站。



據報，Twitter日前的法庭文件披露了是次源代碼遭泄的消息，並向微軟旗下的軟件開發平台Github發送侵犯版權通知，要求平台撤下遭泄露的原始碼。該平台按規定在立即予以刪除，但這些代碼似乎已經外泄最少數月。

報導引述消息人士稱，Twitter高層直到近期才知悉此事，目前公司內部已開始調查，處理此事的高管推測，肇事者為去年從Twitter離職的前僱員。

特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）去年10月份收購Twitter後，曾承諾公開Twitter的部分源代碼，希望借助大眾之力尋找潛在漏洞。但報導稱，他也擔心有些心懷不滿的在職或離職僱員會藉機洩密和搞破壞；Twitter已有75%的員工自馬斯克收購後被解僱或辭職。

Twitter已要求美國加州北區地方法院，命令GitHub確認分享該代碼的人和任何其他下載該代碼的人。