德國大罷工：公共交通幾乎癱瘓　慕尼黑和法蘭克福機場停飛

德國運輸和公共服務領域員工發動十多年來最大規模的罷工行動，機場、巴士和火車站星期一（3月27日）陷入停擺。（編按：杜塞爾多夫（Duesseldorf）、科隆-波昂（ Cologne/Bonn）、斯圖加特（Stuttgart）及巴登-巴登（Baden-Baden）4機場員工加入罷工行列。）



這場24小時罷工行動由德國鐵路運輸工會（EVG）和德國服務行業工會（Verdi）組織，希望為工人爭取加薪。慕尼黑和法蘭克福機場已暫停所有航班，鐵路運營商Deutsche Bahn也取消了長途火車服務。

（編按：本週較早時，柏林（Berlin）、不來梅（Bremen）及漢堡（Hamburg）的機場已取消所有航班。）

俄烏戰爭爆發以來，德國的通脹問題受能源成本飆升而愈發嚴重，2月的通脹率達9.3%。兩大工會呼籲僱主給予加薪，以助工人應付通脹造成的生活成本壓力。

Verdi和EVG分別代表公共服務部門約250萬名員工及約23萬名鐵路和巴士服務工人與僱主進行談判。Verdi要求加薪10.5%，即每月至少漲薪500歐元（約4,236港元），而EVG要求加薪12%，或每月至少漲薪650歐元（約5,507港元）。

據路透社報道，兩個工會的領袖告訴媒體，大幅加薪事關成千上萬名工人的生存。由於僱主尚未提出可行的漲薪方案，工會可能還會組織進一步罷工，包括在復活節期間。

不過，僱主警告稱，給運輸領域工人更高工資，只會把成本轉嫁給消費者，以致業者得收取更高的車資，而政府也得提高稅率彌補差額。

本文獲《聯合早報》授權轉載

