哈里及Elton John現身法院　控《每日郵報》發行商侵犯私隱

英國哈里王子（Prince Harry）及著名唱作人艾頓莊（Elton John）3月27日現身倫敦高等法院，為控告《每日郵報》（Daily Mail）及《星期日郵報》（The Mail on Sunday）的發行商聯合報業（Associated Newspapers，ANL）侵犯私隱案聽審。他們與其餘5名索賠者指控，該兩份報章涉嫌多年來竊聽電話及非法獲取私人資料等。



2023年3月27日，Elton John離開英國倫敦高等法院。（路透社）

本案的其他原告包括女星伊莉莎白凱莉（Elizabeth Hurley）、荷里活男星祖迪羅（Jude Law）的前妻Sadie Frost、 Elton John的丈夫David Furnish，以及英國上議院議員勞倫斯（Doreen Lawrence）等，他們聲稱是《每日郵報》及《星期日郵報》侵犯私隱的受害者。

根據原告入稟文件稱，這些行為包括竊取手機訊息、竊聽電話、通過欺騙方式獲取醫療記錄等私人資料，以及委託他人侵入私人物業。原告律師稱，這些非法活動從1993年持續到2018年。ANL正尋求駁回此案，曾發聲明否認所有指控。

哈里27日從美國加州飛抵倫敦，他坐在離記者幾呎的位置，專心聽審並做筆記。他的發言人表示，哈里希望親自到場聽審，在為期4天的初步聆訊中，他可能會大部份出席。Sadie Frost、Elton John及其丈夫27日亦有到庭，惟預計無人會在聆訊上發言。

根據哈里一方的指控，《每日郵報》及《星期日郵報》至少從2001年初到2013年底，都以他為目標進行追蹤，包括蒐集其前女友Chelsy Davy私人航班的詳細訊息，並竊聽他朋友的手機語音信箱訊息、固定電話，甚至在其友人Guy Pelly的電話安裝竊聽器。