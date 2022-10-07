哈里王子及Elton John等名人控告《每日郵報》發行商

英國哈里王子（Prince Harry）及著名唱作人艾頓莊（Elton John）等名人10月6日一同入稟英國法院，控告《每日郵報》（Daily Mail）的發行商聯合報業（Associated Newspapers），指對方侵犯私隱。



天空新聞及法國傳媒報道，除了哈里王子和EltonJohn，其他提出訴訟的名人亦包括後者的丈夫David Furnish、女星伊莉沙伯凱莉（Elizabeth Hurley）、荷里活男星祖狄羅（Jude Law）的前妻Sadie Frost等。

代表他們的律師指出聯合報業的多宗罪行，包括涉嫌聘請私家偵探在他們的汽車和家中安裝偷聽器、秘密記錄私人電話內容、向警方收買敏感資料、取得事主的銀行帳戶、信貸紀錄及財務交易，以及假扮成為其他人，在醫院和診所取得醫療紀錄等。

律師表示，這些指控只是冰山一角，而且有不少無辜的人受害，同時需要向涉事傳媒人士問責，部分人更擔任傳媒機構高層職位。

哈里王子以前曾經與聯合報業對簿公堂，法院7月裁定《星期日郵報》（The Mail on Sunday）的部分內容構成誹謗。該集團亦在2021年就一篇文章的不實指控而需要向哈里王子道歉和賠償。