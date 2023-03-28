世銀：全球經濟恐陷「失落十年」

世界銀行（World Bank）昨日 (27日) 發布報告警告，鑑於全球勞動人口老化、民間投資下降等一系列經濟風險正限制環球經濟增長，若果不加以重視，全球經濟恐將迎來「失落的十年」，除非各國決策者採取雄心勃勃的舉措來促進勞動力供應、生產率和投資。



世銀的報告預測到2030年，全球GDP年增率有機會下降到2.2%，較2000 年至2010年的3.5%低接近三分一。組織首席經濟學家Indermit Gill指出：「如今幾乎所有推動經濟發展的經濟力量都在退卻，全球經濟可能正在醞釀失落的十年」。

世界銀行報告指出，假如無法扭轉潛在國內GDP增長預期的廣泛放緩，將對世界應對氣候變化和減少貧困的能力產生深遠影響。

不過，報告也指出通過共同努力增加對可持續部門的投資、降低貿易成本、利用服務業增長和擴大勞動力參與率，可以將潛在GDP增長率提高0.7個百分點，達到2.9%。

該報告稱，過去幾年來危機交疊，終結了持續近30年的經濟增長，加劇人們對生產率放緩的擔憂，而生產率正是收入和薪資增長的關鍵。

該報告提到，由於富裕國家和發展中國家的人口老化，全球勞動力增長緩慢，而新冠疫情造成的全球兒童學習損失預計將對人力資本構成更大影響。而且，俄烏戰事使得國際關係變得緊張，將進一步破壞全球經濟活動。

為改變發展軌跡並吸引更多投資，各國的政策制定者應優先考慮抑制通脹、確保金融部門穩定和減少債務。