博鰲亞洲論壇明日揭幕　習近平是否親身出席受矚

博鰲亞洲論壇3月28日舉行，經3年新型冠狀病毒感染（COVID-19）疫情後，今年再度恢復實體舉辦。中國國家主席習近平是否親身出席開幕儀式，成為輿論關注的焦點之一。



博鰲亞洲論壇是（Boao Forum For Asia，BFA）總部位於中國的非官方、非營利性、定期、定址國際組織，由29個成員國共同發起，於2001年2月在海南博鰲鎮正式宣布成立。作為亞洲最具影響力的經濟論壇，博鰲亞洲論壇成立的初衷，是促進亞洲經濟一體化。如今它則有為亞洲與世界發展凝聚正能量的使命。

博鰲亞洲論壇2023年年會2023年3月28日至31日在海南博鰲舉行，年會主題為「不確定的世界：團結合作迎挑戰，開放包容促發展」。

習近平過去兩年因新型感染疫情未親身出席，以視像致詞方式參加。今年他是否會親身前往博鰲參與30日上午舉行的開幕儀式，引起外界關注。

多國領袖、政府現任或前任官員，以及不少跨國企業高層人員都會出席。在兩岸防疫規例都放鬆的情況下，台灣工商界代表是否組團參會，同樣備受注視。

中國外交部27日宣布新加坡總理李顯龍、馬來西亞總理安華（Anwar bin Ibrahim）、西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）、科特迪瓦總理阿希（Patrick Achi Jérôme）以及國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）將應邀出席年會。