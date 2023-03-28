耿爽：有關國家阻撓北溪事件調查　令人懷疑另有隱情

中國常駐聯合國副代表耿爽3月27日表示，中方支持授權聯合國組建國際獨立調查委員會調查「北溪」管道爆炸事件，又指如果有關國家遮遮掩掩地阻撓安理會授權進行國際調查，反而令人懷疑他們另有隱情。



聯合國安理會27日未能表決通過俄羅斯等國共同提交的決議草案，草案核心是推動由聯合國就「北溪」管道爆炸事件展開國際調查，俄羅斯、中國和巴西投票贊成，其他安理會成員棄權。

新華社報道，耿爽在表決後的解釋發言中表示，這宗惡性破壞事件不僅事關歐洲，也關係到全球跨國基礎設施安全，對事件開展客觀、公正、專業的調查，盡早公布調查結果，追究肇事方責任，事關每個國家的利益和關切，中方支持授權聯合國組建國際獨立調查委員會對事件開展調查。

耿爽說，一些成員認為，現在有關國家正在展開國別調查，安理會沒有必要授權進行國際調查，事實上，國際調查和國別調查並不矛盾，由聯合國牽頭開展國際調查，反而可以在不同國別調查之間發揮協調作用，確保證據鏈完整閉合，得出的調查結論更權威、更易被廣泛接受。

耿爽主張，一些成員表示應該先等國別調查得出結論後再考慮進行國際調查事實上，「北溪」管道爆炸事件發生至今已超過半年時間，如果要進行國際調查，那麼現場證據必須抓緊收集，以免拖得太久難以取證，影響調查結果。

耿爽稱一些成員主張要避免無端猜測和指控，避免就調查結果預設結論，他認為授權聯合國開展國際調查，恰恰是回應猜測和指控的最好辦法，如果有關國家坦坦蕩盪地歡迎安理會授權進行國際調查，至少可以顯得他們問心無愧，如果有關國家遮遮掩掩地阻撓安理會授權進行國際調查，反而令人懷疑他們另有隱情。

耿爽稱，安理會成員雖未就授權開展國際調查達成一致，但各方都支持查明真相，早日將肇事者繩之以法，中方期待開展國別調查的國家增強緊迫感，及時、定期向安理會報告調查進展，儘早查明並公布調查結果，安理會有責任繼續對爆炸事件保持關注，包括定期通報、採取必要的進一步行動等，切實肩負起維護國際和平與安全的責任。