北溪爆炸是烏克蘭幹的？　專家：情節堪比「007占士邦」

北溪天然氣管道爆炸事件，至今未能找出兇手。有報道指事件是美國策劃，但缺乏直接證據。有美媒最近引述德國情報指出，調查人員把焦點放在一架出租船上，與及6名包括烏克蘭及手持虛假護照的人。



美國《華爾街日報》報道，有6個人在9月6日租借了名為仙女座號的游艇，從德國羅斯托克出發前往波羅的海。兩個星期後，6個人返回並歸還船隻離開，北溪天然氣管道在26日發生爆炸。

圖為3月14日，德國羅斯托克港口，被扣查的仙女座號。調查人員發現仙女座號留有爆炸物痕跡。（Reuters）

德國、瑞典和丹麥的數百個調查人員連月調查事件。《華爾街日報》報道，指調查人員排查了所有可能被用於炸毀管道的船隻，最終把焦點放在德國租借仙女座號的6個人身上。這些人包括了烏克蘭人，租船費用由一間烏克蘭控制的波蘭註冊公司支付。部分人攜帶保加利亞的護照，但這些護照後來被證實為偽造。

而最讓調查人員感到興趣的，是因為他們在仙女座號上，發現了爆炸物的痕跡，意味有人曾利用仙女座號攜帶爆炸物。

調查人員未能確定這些人利用仙女座號爆破北溪天然氣管道的可能性。報道引述丹麥海軍指揮官、哥本哈根大學分析員克里斯托弗森（Jens Wenzel Kristoffersen）指出，要爆破天然氣管道需要大量爆炸品，而且實施爆破作業的人要是非常專業的潛水員兼爆破單位人員，長時間在水底作業才可，情景堪比「007占士邦」。

調查人員未有排除烏克蘭可能策動了爆炸事件，亦可能是支持烏克蘭的組織，在烏克蘭政府未知情的情況下行事。然而，任何證實烏克蘭參與爆破行動都會對歐美支持烏克蘭的團結造成傷害。