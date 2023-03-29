緬甸軍政府宣布解散40政黨　包括昂山素姬所領導反對黨

緬甸軍政府3月28日以錯過新法律規定的政黨登記期限為由，宣布解散一共40個政黨，當中包括昂山素姬（Aung San Suu Kyi）所領導的全國民主聯盟 （National League for Democracy）。



緬甸軍政府於2021年2月1日發動政變，推翻昂山素姬領導的全國民主聯盟政府，至今已2周年。政變及後引發內戰，當局聲稱會在緊急狀態結束後舉行選舉，然而大部分民眾均認為其缺乏認受性。

今年1月，軍政府頒布新選舉法，規定所有政黨必須重新登記，並於3月28日以登記期限已過為由，宣布解散包括全國民主聯盟在內的40個政黨。全國民主聯盟高級官員Tun Myint表示，該黨不會去登記，亦拒絕參與由軍政府擬定規則的選舉，強調軍政府是透過發動政變非法奪取權力，而黨的目標就是推翻軍政府。

自緬甸軍政府發動政變後，當地便陷入內戰，估計全國有逾1760萬人需要國際人道組織援助，有超過1.7萬名政治犯被關押，當中包括被判入獄33年的昂山素姬。跨國智庫國際危機組織（International Crisis Group）高級顧問Richard Horsey表示，緬甸現時的情況不宜進行選舉，且充滿危機，「多數人均強烈反對選舉，並拒絕為軍方的政治控制提供合法性，若軍政府試圖強行舉行選舉，可能只會引發另一次大規模暴力衝突。」