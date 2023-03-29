俄烏戰爭｜白羅斯外交部證實為俄羅斯部署核武

白羅斯（Belarus）3月28日證實將為俄羅斯部署戰略核武器，稱該決定是對西方多年施壓的回應，包括遭受制裁以及北約（NATO）成員國在其邊界附近的軍事集結。



俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁或蒲亭）25日表示，莫斯科將在白羅斯部署戰略核武，以及建立核武器儲存設施。白羅斯外交部28日就此首次回應，證實將會為俄部署核武。

白羅斯外交部的聲明指出，在過去兩年半時間，白羅斯受到了來自美國、英國及其北約盟國，以及歐盟成員國前所未有的政治、經濟和信息壓力。鑑於這些情況，加上由此產生的國家安全關切和風險，白羅斯被迫通過加強自身的安全和防禦能力，來做出回應。

儘管普京未說明何時部署核武，也未提供更多細節，但這為1991年蘇聯解體以來，首次在境外部署核武器鋪平道路。 烏克蘭外交部25日強烈譴責，並呼籲聯合國安理會召開緊急會議，商討抵制莫斯科的核訛詐。此外，德國及北約亦譴責俄方行動，批評是「危險及不負責任」。

白宮國家安全委員會（NSC）發言人柯比（John Kirby）28日表示，華府正留意情況，但暫時未見普京有意圖對烏克蘭使用核武的迹象。