中美證實「中國組」 負責人華自強已訪華

中國外交部發言人毛寧3月29日主持例行記者會。她證實美國國務院東亞局助卿幫辦、「中國事務協調辦公室」（又名「中國組」，China House）負責人華自強（Rick Waters）上週已訪華。



毛寧表示，據中方了解，華自強此次來華是與美國駐華使領館進行內部交流，期間中國外交部北美大洋洲司的負責人應約與他就中美關係進行溝通。

中國傳媒3月27日稱，華自強上週低調訪華，曾到訪香港、上海、北京，他與學術界及商界人士密集會面，或為美國務卿布林肯（Antony Blinken）訪華之行鋪路。

美國國務院副發言人帕特爾（Vedant Patel）當地時間3月28日在記者會上表示，華自強上週訪華並與中國同行進行接觸。

針對華自強上週是否訪問中國的問題，帕特爾予以證實並表示，他以官方身份會見了（中方）工作層同行和美國政府同事。

帕特爾表示，「作為行程的一部份，他訪問了香港、上海和北京。重要的是——這也是沃特斯此訪的關鍵部分——我們早就說過，我們認為與中國保持溝通渠道很重要。」

發言人除表示他參加智庫活動和與中國同行進行接觸外，拒絕就此訪透露更多細節。