為布林肯訪華鋪路？美國務院「中國組」負責人上週低調訪京滬港

中國傳媒3月27日報道，美國副助理國務卿華自強（Rick Waters）上週低調訪華，曾到訪香港、上海、北京等地，與學術界及商界人士密集會面，或為美國務卿布林肯（Antony Blinken）訪華之行鋪路。



澎湃新聞27日報道，華自強訪華期間，曾與多名中國學者交流，包括22日訪問上海國際問題研究院，同院長陳東曉等就「中美關係等議題深入交換意見」，以及25日訪問察哈爾學會，與專家舉行閉門午餐會，就中美關係及地區局勢交換意見。

此為2022年12月以來美國高級外交官首次訪問中國。報道稱，華自強此行亦有會見其他中方人士，但無公開信息，暫未清楚其他行程細節。

「中國組」負責人

值得留意的是，華自強除擔任美國副助卿外，還有一個值得注意的身份——主管美國國務院2022年12月成立的「中國事務協調辦公室」（又名「中國組」，China House）。

辦公室由布林肯推動成立，美國務院聲明稱，設立「中國組」旨在「負責任地」管理與中國競爭，為美國對華政策及戰略成功提供人才、資源。

美國務院2月初宣布，布林肯因中美氣球事件推遲訪華。中方表示，中美雙方均無公布任何訪問消息，美方發布消息是美方自己的事。