李顯龍與廣東省委書記黃坤明會面

正在中國訪問的新加坡總理李顯龍星期三（3月29日）在廣州與中共廣東省委書記黃坤明會面。



李顯龍在開場白中感謝黃坤明的熱情歡迎，並介紹了過去兩天他在廣州參訪的情況。李顯龍最後一次訪問廣東是在2014年，距離這次訪問已有近10年。

他說：「這次我很好地了解了自上次訪問以來，（這裏）經歷的發展和發生的變化。」

李顯龍說，新加坡與中國的整體關係非常好，中國召開了中共二十大和兩會（全國人大、政協年會），正在推進下一個發展階段的新政策，新加坡希望與中國的關係能更上層樓。

李顯龍也向黃坤明介紹，他這次訪華有多位部長隨行，他也將到海南出席博鰲亞洲論壇，併到北京與中國國家主席習近平、中國總理李強等會面，希望這些會面的討論取得實質性成果。

黃坤明在八分多鐘的開場白中說，熱烈歡迎李顯龍再次到訪廣東，並稱讚李顯龍對新中合作、對廣東和新加坡在經貿等領域的各方面合作予以大力支持，給人留下「非常深刻的印象」。

黃坤明向李顯龍介紹中共二十大，以及廣東在改革開放後在經濟質量、總量、效益以及人民生活水平和生活面貌上發生的歷史性改變。

他也介紹廣東將進一步推進現代化建設，聚焦高質量發展，做實實體經濟、做強制造業，解決城鄉和區域發展不平衡問題，落實中共總書記習近平的重要指示，堅定不移地深化改革開放，並表示願推進粵新交流合作，進一步促進廣東各方面的發展。

他說，在改革開放的進程中，廣東的各個城市，包括廣州和深圳在許多領域「都向新加坡學習，借鑑了不少好的經驗」，「我們應該繼續向新加坡學習好的經驗和做法」。

李顯龍一行星期一（3月27日）抵達廣州，連日來廣州陰雨綿綿。黃坤明在開場白中藉此形容，不斷下雨預示着「不斷來財」。

李顯龍則回應說，中國有句古詩「清明時節雨紛紛」，過幾天就是清明節了。

這是李顯龍第一次與黃坤明會面。會見過後，黃坤明設午宴招待李顯龍一行。

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