俄烏戰爭︱格羅西視察扎波羅熱核電站　指附近軍事活動增加

正在對扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電站進行訪問的國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西（Rafael Mariano Grossi）說，核電站的周邊狀況未得到改善，附近的軍事活動正在加強。



法新社報道，格羅西星期三（3月29日）說：「很明顯，整個地區的軍事活動正在增加。」他強調，應當採取一切可能的措施來保障扎波羅熱核電站免受攻擊。

據悉，國際原子能機構正在制定一項計劃，以確保扎波羅熱核電站的安全。

格羅西在訪問核電站時說：「我正在努力準備並提出能得到各方認可的現實措施……我們必須避免災難的發生。我是一個樂觀主義者，我相信這是有可能的。」

自俄烏戰事爆發以來，烏克蘭多處核電站頻繁遭到炮擊，進一步推升核災難威脅。

俄軍於本月初再對烏克蘭展開新一輪大規模轟炸時，導致扎波羅熱核電站進入斷電模式。這是該核電站自2022年3月被俄軍佔領後，第六次失去電供。

1月16日，IAEA在位於烏克蘭尼古拉耶夫州（Mykolaiv）的南烏克蘭核電站舉行升旗儀式，標誌著機構觀察團開始入駐該核電站。

在此之前，IAEA已向扎波羅熱核電站派駐觀察團。按照計劃，機構還將向赫梅利尼茨基（Khmelnytsky）核電站、羅夫諾（Rivne）核電站和切爾諾貝爾（Chernobyl）核電站派駐觀察團。觀察團將負責觀察襲擊活動核設施的影響。

本文獲《聯合早報》授權轉載

