第二屆民主峰會舉行　拜登宣佈提供6.9億美元推動民主發展

由美國總統拜登（Joe Biden）倡議的第二屆民主峰會3月29日舉行，他宣布華府將撥款6.9億美元推動全球民主發展，包括協助打擊腐敗、支持自由和公正的選舉，以及推進可支援民主政府的科技。首屆民主峰會是在2021年底舉行，當時拜登宣布撥款超過4億美元。



2023年3月29日，由美國總統拜登（Joe Biden）主持的民主峰會以虛擬方式舉行，多國領袖參與。（路透社）

民主峰會由哥斯達黎加、荷蘭、韓國和贊比亞政府共同主辦，有120個國家、公民社會團體，以及科技公司與會。 拜登在29日表示，與會者正在推動民主上力挽狂瀾，目前正處於歷史的轉折點，今天做出的決定肯定會影響未來幾十年的世界進程。

但維權人士批評，沒有證據表明參加峰會的國家在改善民主方面取得進展，而且沒有正式機制讓與會者遵守會議上所作的承諾。非營利組織「自由之家」（Freedom House）本月公布，全球自由度連續第 17 年下降。在參加首屆民主峰會的國家中，有77個的分數在2022年保持不變，17個下降，只有16個上升。

自第一次峰會以來，全球發生了巨大變化，包括逐步擺脫新冠疫情，以及受俄羅斯入侵烏克蘭影響等。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）在峰會上懇求獲得更多武器，以幫助擊退敗俄羅斯。 他表示，「民主的敵人必須落敗。」另外，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）29日在峰會上稱，仍相信可以就司法改革達成政治共識。

韓國總統室同日消息稱，韓美兩國領導人將在峰會上宣布，第三屆民主峰會將由韓國將主辦。