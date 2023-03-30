蔡英文過境美國會否引發「台海危機」？專家：取決於這兩點

台灣總統出訪邦交國一般沒太多看點，取道美國過境才是最大舞台。



蔡英文星期三（3月29日）啟程到中美洲邦交國危地馬拉（Guatemala）和伯利茲（Belize），過境美國紐約和洛杉磯，為期10天九夜。

去程過境紐約，蔡英文預計於3月30日受華府保守派智庫哈德遜研究所（Hudson Institute，又譯：哈得孫研究所）之邀，獲頒「全球領導力獎」。回程預計在美西時間4月4日晚間過境洛杉磯，預計台灣時間4月6日清晨至7日之間在里根總統圖書館演講，並與美國眾議院議長麥卡錫見面。

這是蔡英文此行的最大看點，因為這將是台灣總統首次在美國國土與美國眾議院院長會面，也被視為是繼2022年8月，時任眾議院議長佩洛西訪台之後，美國國會又一次重要的挺台政治表態。

美國和中華民國在1979年斷交之後，雙方領導人和官方長期沒有枱面上的互動。直到1994年，時任台灣總統李登輝才在出訪中南美洲的時候過境美國，成了斷交後首位過境美國的台灣總統。

台灣總統，特別是主張台獨的民進黨籍總統過境美國肯定激怒北京。在中美關係處在低谷的當下，北京認定美國在打「台灣牌」對華進行牽制，蔡英文過境美國時的言行，北京勢必全程關注。

蔡英文過境美國：台總統蔡英文2023年3月29日啟程到中美洲邦交國危地馬拉（Guatemala）和伯利茲（Belize），去程與回程分別過境美國紐約和洛杉磯，為期10天9夜。圖為她29日抵達紐約市時支持者對她問好。（Reuters）

兩岸隔空交鋒

兩岸星期三隔空交鋒，相互喊話。蔡英文出訪前在台灣桃園機場講話時強調，台灣走向世界的決心愈來愈堅定，並稱「外來壓力不會阻撓台灣走向世界的決心。」

中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮放重話，警告蔡英文不得與美眾議長麥卡錫接觸。她說，這將「嚴重違反一個中國原則和損害中國主權和領土完整」，破壞台海和平穩定的挑釁，「我們對此堅決反對，必將採取措施堅決回擊。」

中國外交部發言人毛寧在例行記者會上應詢時說，中方已經多次就蔡英文過境美國向美方提出嚴正交涉，「過去的錯誤不能為今天的錯誤開脫，犯錯次數的疊加不能提供任何合法性」。毛寧還表明，中方將密切跟蹤事態發展，「堅決有力捍衛國家主權和領土完整。」

拜登政府則早在一周前就表明，蔡英文在美國過境停留是符合先例的，並非正式訪問，北京不應以此為藉口讓台海局勢升級。

蔡英文過境美國：台總統蔡英文2023年3月29日啟程到中美洲邦交國危地馬拉（Guatemala）和伯利茲（Belize），去程與回程分別過境美國紐約和洛杉磯，為期10天9夜。圖為她29日抵達紐約市時支持者對她問好。（Reuters）

大陸學者：是否引發台海危機取決於兩點

北京這次對台灣出手會有多重，要等到蔡英文和麥卡錫的會面落實之後才知道。

香港中通社報道，上海東亞研究所助理所長包承柯認為，蔡英文此行是否引發台海危機，將取決於是否有拜登政府的高級官員與蔡英文會面，以及蔡英文會否在美國發表台獨言論，相信中美正在交涉，蔡英文在美待遇將進一步壓縮。

據台灣《報導者》報道，長期關注台海局勢的華府智庫專家、德國馬歇爾基金會主任葛來儀認為，北京可能會進行一些軍事演習，「但規模應該不會和佩洛西訪台的那次一樣。」

台灣的國防安全研究院助理研究員鍾志東則分析稱，麥卡錫不訪台，相信北京能感受到台美的自制。他說，「如果北京還像去年一樣大動作反應，正當性就不太夠。」

蔡英文上一次在2019年於美國過境期間，中國國防部公布解放軍在台海軍演。中國文化和旅遊部發布公告，暫停47個城市大陸居民赴台個人遊試點，也就是包括北京市、上海市、天津市等47個開放自由行的城市，全面暫停核發通行證。

蔡英文過境美國：台總統蔡英文2023年3月29日啟程到中美洲邦交國危地馬拉（Guatemala）和伯利茲（Belize），去程與回程分別過境美國紐約和洛杉磯，為期10天9夜。圖為她在去程途中於飛機上發表講話。（Reuters）

在蔡英文此次出訪之前，北京已向台北全面施壓，不只拔走台灣的邦交國洪都拉斯，也在蔡英文出訪前夕（28日上午6時至29日上午6時），派軍機進入台灣的防空識別區。

台灣國防部稱偵獲16架次中國大陸軍機、四艘軍艦在台海周邊活動，其中11架次軍機進入台灣西南防空識別區。在網絡上，有中國網民建議解放軍對台演練行動，要做得比去年8月美國時任眾議院議長佩洛西訪台後的鎖台軍演更激烈。

蔡英文過境美國：台總統蔡英文2023年3月29日啟程到中美洲邦交國危地馬拉（Guatemala）和伯利茲（Belize），去程與回程分別過境美國紐約和洛杉磯，為期10天9夜。圖為她在去程途中於機上發表講話。（Reuters）

台總統過境美是門藝術

台灣總統過境美國牽動中美和兩岸關係的敏感神經。美國和台灣政府對台灣總統過境美國時的待遇須拿捏得當，尤其是美國，給予台灣總統過境時的禮遇或限制，將決定過境的性質和觀感，是平衡效益與風險的權衡術。

華盛頓智庫戰略與國際研究中心（CSIS）的長篇分析，從頻率和時長、地點、活動三個方面，梳理幾屆台灣總統過境美國的變化和趨勢。

李登輝在1994年打先鋒時，美國克林頓政府沒讓他入境，也不讓他在檀香山過夜，只准他的專機在檀香山停靠添油。李登輝氣得選擇不下機，穿着一件休閒襯衫在機上接見美國在台協會理事主席白樂崎，以示抗議。

一年之後，在美國參眾兩院施壓下，克林頓政府同意李登輝以私人行程名義訪問母校康乃爾大學並發表演講。李登輝成了中華民國與美國在1979年斷交之後，首位踏上美國國土的台灣總統，但此次行程也引發嚴重的台海導彈危機。

李登輝2020年7月30日辭世。（台灣總統府網頁）

1995年之後，美國不再批准台灣總統「私人訪問」，只允許在美「過境」。長期下來，台灣總統過境美國也趨「常態化」，蔡英文此次過境，將是台灣總統第29次過境美國。

分析指出，蔡英文在2016年就任之後，在美國過境的時間比前幾任總統都要長。2019年，她在美國逗留五天四夜，是台灣總統過境美國最長的一次。

過境城市集中在美國西部

台灣總統的過境城市主要集中在美國西部。至今沒有台灣總統在政治象徵意義較大的大華盛頓區過境，維珍尼亞或馬里蘭州也沒有。包括蔡英文此行，洛杉磯是台灣總統過境最多次的美國城市，共13次，三藩市六次，紐約五次，侯斯頓四次。

台灣總統一般很少不選擇在美國過境，陳水扁是例外。2006年，時任總統陳水扁在出訪巴拉圭途中，在阿布扎比和阿姆斯特丹短暫停留。當時，美國小布殊政府不允許陳水扁在三藩市和紐約過境，只提供檀香山或阿拉斯加的安克雷奇，這兩個較不會激怒北京的地方。當時被美國視為「麻煩製造者」的陳水扁最終選擇不過境美國。

台灣總統在美的過境活動也愈來愈多元。分析指出，蔡英文此前在過境時，曾與美國官員、眾議院議員、美國在台協會主管見面或通電話。

蔡英文2019年在美過境時，美國聯邦參議院外交委員會主席梅南德茲（Robert Menendez）見面，那是蔡英文過境時見過官階最高的國會議員。當時，孟南德茲是美國參議院外交委員會的高階委員。不過，由於台灣總統過境美國屬於私人和非正式行程，蔡英文將無法與美國行政部門官員會面。

蔡英文過境美國：台總統蔡英文2023年3月29日啟程到中美洲邦交國危地馬拉（Guatemala）和伯利茲（Belize），去程與回程分別過境美國紐約和洛杉磯，為期10天9夜。圖為她29日在台北桃園機場起程時與在場人士揮手。（Reuters）

戰略與國際研究中心分析指出，最讓中國提高警惕的是，台灣總統在過境時與美國官員的會面可能會被視為「官方接觸」，以及台灣總統有機會做大規模演講，左右美國及全球公共意見。

分析也總結認為，蔡英文此次過境美國，在地點和時長上，並沒有超出之前過境的待遇。最大不同點就是，很可能在美國與眾議院議長見面。

蔡英文將在明年5月兩屆任滿卸任，這一趟過境美國應是她的「畢業之旅」。

此前台媒報道稱，蔡英文可能在卸任前回到母校康乃爾大學，甚至赴美國國會演講。這樣的「過境外交」大突破不可能實現。

自1995年李登輝踏上美國國土並在康奈爾大學演講以來，台灣就踩在美國「戰略模糊」線上積極展開「過境外交」。

近30年來，台灣官方努力不斷，但隨着中國大陸強勢崛起，中美關係處在低潮及地緣政治日趨複雜的當下，台灣要在總統「過境外交」尋求突破是難上加難，能做到「不比上一次更差」已是最大極限。

本文獲《聯合早報》授權轉載

