蔡英文過境美國｜白宮：中國勿加強對台活動　冀再安排布林肯訪華

美國敦促中國不要利用台灣總統蔡英文在美國的「正常」停留作為藉口，增加對台的攻擊性活動。



路透社報道，美國白宮國家安全委員會（NSC）發言人柯比（John Kirby）星期三（3月29日）告訴記者，蔡英文即將抵達美國屬例行過境，「中華人民共和國不應利用這次過境作為藉口，在台灣海峽周圍加強任何活動。」

柯比說，美國注意到，現在美中之間的關係緊張，但他敦促北京保持溝通渠道的暢通。

他透露，美國仍希望重新安排國務卿布林肯（Antony Blinken）的訪華之行。美國之前因一個中國氣球過境美國並被一架美國戰鬥機擊落而推遲布林肯的訪問。

蔡英文3月29日啟程展開「民主夥伴共榮之旅」，去程過境紐約，再依序前往危地馬拉及伯利茲進行訪問；返程時過境洛杉磯，期間將與選區位於加州的美國國會眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會晤，4月7日返抵台灣，全程為期10天9夜。

本文獲《聯合早報》授權轉載

