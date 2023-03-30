路透社：欠中國157億元　巴基斯坦稱債務展期進行中

巴基斯坦一位政府高層消息人士3月30日告訴路透社，中國政府現正處理巴基斯坦因財政困難而提出將20億美元（約157億港元）貸款展期（rollover）的要求。這筆貸款3月23日到期。



巴基斯坦與國際貨幣基金（IMF）的紓困談判陷入僵局下，獲得貸款展期對巴基斯坦攸關重大，因巴基斯坦外匯儲備已減縮到僅能支持應付4週進口的規模，而目前正爭取IMF釋出最新一期紓困金11億美元（約86億港元）。

上述巴基斯坦官員29日在簡訊中說，「此事已在進行中」，意指中國將3月23日到期的貸款展期；並說，「正式文件目前正在擬訂中」。

這位匿名官員並說，當局會就此事正式宣布。

中國財政部和中國人民銀行尚未回應路透社的相關詢問。

巴基斯坦正奮力避免違約，迄今唯一助力來自中國。中國從已貸給巴基斯坦央行的貸款中提供18億美元（約141億港元）的再融資。

IMF的融資對巴基斯坦打開其他外來融資管道至關重要，兩者自2月初展開談判，盼恢復自2022年11月即扣押的11億美元融資。這是雙方2019年商定65億美元（約510億港元）紓困款的一部份。

對放行這筆紓困款的最後條件之一是，必須獲得巴基斯坦保證其國際收支差額能獲得外來融資。