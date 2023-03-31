國際奧委會倡俄選手可「復常」參賽　法國：對巴黎奧運無約束力

國際奧委會（IOC）早前放風，表明有意重新讓俄羅斯和白羅斯（前稱：白俄羅斯）選手參賽，並建議准許該兩國運動員以中立身份參賽。不過法國體育部長歐迪亞-卡斯特拉（Amelie Oudea-Castera）於3月30日就表示，IOC的相關建議，對2024年巴黎奧運並無約束力。



歐迪亞-卡斯特拉當日向記者表示，IOC的建議「只是一項措施，而這對於我們（巴黎奧運）將會怎麼做並不具預先判決力。如果IOC決定個別選手可參賽，將須遵循嚴格的中立原則，不會有俄羅斯的國旗及國歌出現。」

她又表示：「擁有最後決定權的是IOC，決定選手的參賽條件亦是IOC。但另一方面，奧運的主辦國領導人明顯亦有發言權，IOC在考慮時會將其納入。」

俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭，IOC之後曾頒布建議，禁止俄羅斯及白羅斯運動員參加國際體育賽事。戰事持續一年多未見盡頭，IOC早前開始放風，表明有意重新讓兩國選手參賽，期間在體育界別內以至坊間皆遇上不少強烈反對聲音。

IOC其後於3月28日建議，俄羅斯和白羅斯選手可重新參賽，但條件是他們須以中立身份參賽，不能代表國家，而且只限個人，未開放團體賽。至於是否讓兩國選手參加2024巴黎奧運及2026米蘭冬季奧運，IOC迄今懸疑未決，僅指「在適當時間」會有決定。