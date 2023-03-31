CPTPP｜英國眼見Long D＋微利都要參加　熱衷入谷「志不在錢」？

英國經過1年多的馬拉松式談判後，3月31日宣布成功加入跨太平洋夥件關係全面進步協定（CPTPP）。英國是首個加入CPTPP的歐洲國家，也是首個加入CPTPP的非創始成員國。CPTPP由11環太平洋國家組成的貿易協定，英國尋求「跨區入谷」，既希望提升經貿，也期望在外交與國際影響力等範疇上得益。



CPTPP是什麼？

CPTPP是2018年由11個國家（澳洲、汶萊、加拿大、智利、日本、馬來西亞、墨西哥、新西蘭、秘魯、新加坡和越南）達成的自由貿易協定（FTA）。中國大陸、台灣、厄瓜多爾（Ecuador）、哥斯達黎加（Costa Rica）、烏拉圭（Uruguay）也在申請加入。

英國將成為第12個成員，也是該夥伴關係成立以來第一個加入的國家。

英國首相辛偉誠（Rishi Sunak，又譯作蘇納克）辦公室表示，英國一旦加入，CPTPP成員本地生產總值（GDP）總和將達到11萬億英鎊（約106萬億港元），佔全球GDP的15%，追趕着歐盟的17.8%。

CPTPP沒有單一的商品或服務市場，因此不需要監管協調，這與英國2020年底脫離的歐盟市場不同。

期待利好經貿

英國加入的最基本好處是可與其他經濟體建立更好的貿易關係、獲得新的市場准入——這對於脫歐後的英國來說十分重要。

根據英國商業貿易部（DBT）所講，加入CPTPP意味英國公司可在幾乎零關稅的情況下，向5億的潛在客戶出口很多貨品。

截至2022年9月底的12個月內，英國對CPTPP成員國的出口價值為605億英鎊（約5860億港元）。長遠而言這數字將每年增加18億英鎊，如其他國家加入，可能會增加更多。

英國能得到直接的好處，是通過「原產地規則」（Rules of origin）降低生產成本。從多地採購零部件的英國製造商，只要產品組件七成來自任何CPTPP成員，就可通過「原產地規則」獲得優惠待遇。同時英國生產商亦能藉CPTPP在成員之間擴大供應鏈，例如機械和藥物，它們是英國最有價值的出口產品。

惟值特留意的是，在2021年談判開始時對協議的影響評估中，英國稱長遠而言，協議只會使英國GDP增長0.08%。

英國地標・英國旅遊・英國倫敦：圖為2023年3月23日，行人走在國會大樓外的街上。（Reuters）

地緣政治因素

英國貿易政策觀察站政策研究員森田-格耶（Minako Morita-Jaeger）稱，英國的加入是「地緣政治戰略大獲益，經濟獲益小」。CPTPP的吸引力，對英國來說是超出經貿以外。

CPTPP的前身是跨太平洋經濟合作協定（TPP），這是美國前總統奧巴馬（Barack Obama；歐巴馬）時代的產品，當中有部份為美國「度身訂造」的條款。協定也被視為是對抗中國經濟崛起的工具。

美國總統特朗普（Donald Trump）2017年上台後為宣布美國「退谷」，日本、加拿大等11國持續推動並在2018年3月完成簽署，改名為CPTPP。

CPTTP至今已運作約2年，加上中美關係僵上加僵的背景下，這個協定呈現新的戰略意義。

英國在轉向印太地區，並指中國對英國及全球秩序構成「劃時代挑戰」（epoch-defining challenge）。森田-格耶說CPTPP可使英國加強與志同道合國家的戰略聯繫，對他們所稱的「自由開放的印太地區」提供保護。