世衛提新冠溯源　中方：反對政治干擾，建議到多國特別是美國溯源

31日外交部例行記者會上，針對世界衛生組織（WHO）在新型冠狀病毒感染（COVID-19）疫情起源一事上，中國外交部發言人毛寧回應稱，中方在新冠病毒溯源問題上的立場是一貫的，中方始終支持和參與全球科學溯源，同時堅決反對任何形式的政治操弄。



此外毛寧也指出，希望世衛組織秉持科學、客觀、公正立場，摒棄政治化干擾，到多國特別是美國進行溯源，努力為全球科學溯源研究發揮積極作用。



中國外交部發言人毛寧。（中國外交部）

31日外交部例行記者會上有記者提問，「世衛組織3月30日舉行成員國通報會，總幹事譚德塞表示，繼續呼籲中國和其他國家透明地分享資料。新型病原體起源國際科學諮詢小組主席表示，目前並沒有與實驗室洩漏論相關的新發現，世衛組織已經向美國政府索要有關的報告和資料，但美方至今尚未提供。發言人對此有何評論？」

毛寧回應指出，新冠疫情以來，中方兩次接待世衛組織國際專家來華開展溯源合作，形成科學權威的聯合研究報告，為全球溯源奠定了堅實基礎。

毛寧指出，近期，中國科學家還同國際社會分享了更多疫情早期樣本資料。在新冠病毒溯源問題上，中國分享的資料和研究成果最多，為全球溯源研究作出的貢獻最大。

人民日報曾就新冠溯源問題批評美國。（《新聞聯播》截圖）

毛甯表示，病毒溯源是國際社會共同責任，全球線索應得到同等關注。此前，美國德特里克堡生物實驗室（Fort Detrick Biological Laboratory）發生事故並遭關停、美國多地於2019年出現聚集性不明原因肺炎、多份報導指出美國首例新冠病例可能早於官方公佈的時間，這些疑點都受到國際社會廣泛關注。

毛寧批評，美國除了對世衛組織溯源工作指手畫腳、說三道四，對秉持良知的科學家進行政治打壓，對別國編造完全不合科學邏輯的謊言進行攻擊抹黑之外，迄今在溯源問題上沒有採取任何負責任的舉措。

毛寧指出，美國從未邀請世衛組織派專家組到美國開展溯源合作，從未提供任何早期資料，對國際社會關於美國德特裡克堡和世界各地軍事生物基地的關切視而不見、充耳不聞，對世衛組織提出的分享資料的要求遲遲不作回應。

2020年1月28日，國家主席習近平在北京人民大會堂會見世衛總幹事譚德塞。(新華社)

毛寧強調，希望世衛組織秉持科學、客觀、公正立場，摒棄政治化干擾，到多國特別是美國進行溯源，努力為全球科學溯源研究發揮積極作用。美方應當立即停止政治操弄溯源問題，儘快回應國際社會合理關切，主動同世衛組織分享本國早期疑似病例資料，公開德特里克堡生物實驗室及在世界各地設立的生物實驗室情況，給世界人民一個交代。

世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）3月3日曾稱他想非常清楚地表明，在確定新型冠狀病毒感染（COVID-19）疫情起源一事上，WHO未放棄任何計劃。

他稱在數週前致函中國領導層，並曾在多個場合之交談。他稱關於病毒起源的所有假設仍是可供討論之事。