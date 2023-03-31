西班牙首相桑切斯晤習近平 鼓勵對話澤連斯基
撰文：許懿安 歐敬洛
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西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）應國務院總理李強邀請，於3月30日一連兩日訪問中國。桑切斯31日於北京與中國國家主席習近平會面。
桑切斯在西班牙駐北京大使館舉行的新聞發報會稱，他在會面中對於俄羅斯入侵烏克蘭表達關切。此外他也鼓勵習近平與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）對話，就澤連斯基2022年11月提出的和平方案對話。
澤連斯基2022年11月公布十點和平方案，包括要求俄軍撤出、恢復烏克蘭領土完整、各方簽字確認停戰。
桑切斯臨行前表示，這個來自中國的邀請，是在困難且複雜的地緣政治背景下，國際對西班牙影響力的承認。該國7月接任歐盟輸值主席國，此行有助於讓西班牙站在國際舞台上。
他先前往海南島的博鰲亞洲論壇，再轉往北京與習近平會面。桑切斯表示，他與習近平的會談將關注烏克蘭衝突，他表示若想結束這場戰爭，就需要聽聽中國的聲音。
桑切斯將是新型冠狀病毒感染（COVID-19）疫情爆發3年多以來，第2位訪問中國的歐洲國家領袖，在他之前訪問中國的是德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）。