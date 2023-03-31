西班牙首相桑切斯晤習近平　鼓勵對話澤連斯基

西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）應國務院總理李強邀請，於3月30日一連兩日訪問中國。桑切斯31日於北京與中國國家主席習近平會面。



桑切斯在西班牙駐北京大使館舉行的新聞發報會稱，他在會面中對於俄羅斯入侵烏克蘭表達關切。此外他也鼓勵習近平與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）對話，就澤連斯基2022年11月提出的和平方案對話。

澤連斯基2022年11月公布十點和平方案，包括要求俄軍撤出、恢復烏克蘭領土完整、各方簽字確認停戰。

2023年3月31日，西班牙首相桑切斯出席在西班牙駐中國北京大使館舉行的新聞發布會。（Reuters）

桑切斯臨行前表示，這個來自中國的邀請，是在困難且複雜的地緣政治背景下，國際對西班牙影響力的承認。該國7月接任歐盟輸值主席國，此行有助於讓西班牙站在國際舞台上。

他先前往海南島的博鰲亞洲論壇，再轉往北京與習近平會面。桑切斯表示，他與習近平的會談將關注烏克蘭衝突，他表示若想結束這場戰爭，就需要聽聽中國的聲音。

桑切斯將是新型冠狀病毒感染（COVID-19）疫情爆發3年多以來，第2位訪問中國的歐洲國家領袖，在他之前訪問中國的是德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）。