各國政商學界人士紛紛訪華的背後

近期不少國家的政界、商界、學界人士紛紛訪華，新加坡、西班牙、馬來西亞等三國的總理正在中國訪問。美國國務院東亞局助卿幫辦、「中國事務協調辦公室」（又名「中國組」，China House）負責人華自強（Rick Waters）低調進行了為期一周的訪華行程。包括蘋果公司首席執行官庫克（Tim Cook）在內的美方人士在華獲得禮遇的新聞非常多。

比如3月28日，中國商務部部長王文濤會見荷蘭ASML公司全球總裁温寧克（Peter Wennink）。3月28日，中國人民銀行副行長、國家外匯管理局局長潘功勝會見了黑石集團董事長兼首席執行官蘇世民（Stephen A. Schwarzman）一行。3月27日，中國國家發展改革委主任鄭柵潔會見美國蘋果公司首席執行官庫克一行。未來一段時間，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）和歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）都將訪華。

兩會之後，各國政商學界人士紛紛訪華，這是一種怎樣的信號？

有學者認為他們都是帶着一種急切的心情重返中國、了解中國。尤其是過去兩三年世界發生了很大的變化，需要更多的交流來增進了解。不管是學者、前官員還是商業人士都希望兩國能擴大合作，通過合作實現共贏。這樣的說法不無道理。

博鰲亞洲論壇2023年年會的大合照，李家超（左八）被安排站在總理李強（中）身旁（政府新聞處圖片）

但是各國政商學界人士紛紛訪華的大背景是日前中國發展高層論壇、博鰲亞洲論壇相繼舉辦。有重大活動，有發出邀請，所以才有人紛紛訪華。

有過組織活動經驗的人們大都非常清楚，邀不同級別的學者和前政要出席一定的活動，要價是不一樣的。企業界人士確實有合作的訴求，尤其是有能夠見到中國高層官員的待遇時，受邀訪華出席活動，絕對是一個穩賺不撇的買賣。

各界人士訪華是表象，此次真正值得關注的是中國積極的姿態。

中國密集安排相關活動，密集邀請相關人士訪華，背後是中國開啟經濟機器的急迫心情。

美國蘋果公司（Apple Inc.）行政總裁庫克（Tim Cook）訪華，2023年3月27日會見中國國家發展和改革委員會主任鄭柵潔（發改委網站）

中國不斷釋對外企一視同仁，對待民營企業一視同仁的信號，是希望有力破除各界對中國國進民退的誤解。

不只是2022年經濟跌入谷底中國承壓之下急於改變現狀。在當今國際形勢下，中國被打壓圍堵的當下，熙熙攘攘的外事訪問，頻繁的經濟界人士會晤，營造的輿論氛圍是積極的，是中國完全沒有被孤立仍然是一片投資熱土的形象。這是造勢。

不惜成本，不吝姿態，積極邀請各界人士訪華，是中國的誠意表達。能夠對經濟發展和交流合作起到的是全方位的作用。一邊是脱鈎斷鏈，一邊是積極接觸補鏈。這種努力在抵消脱鈎負面影響上不會毫無作用。至少中國在推動合作方面的誠意是滿滿的。這是平事，歸根結底還是要解決重大問題。從低層級官員、半官方的學界、商界的交流入手是從側面出擊。對歐美高層從政治視角對華做出的封鎖和對壘做出反擊。