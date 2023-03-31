拜登舉辦民主峰會　英媒：美國欠缺的是「南方方案」

由美國總統拜登（Joe Biden）倡議的第二屆民主峰會3月29日舉行，華府宣布將撥款6.9億美元推動全球民主發展，不過有英媒29日刊文主張，美國欠缺的是應對「全球南方」的有效方法，認為華府更應多聆聽南方國家的聲音。



在這場被視為對抗中俄影響力的民主峰會上，拜登宣布華府將撥款6.9億美元推動全球民主發展，包括協助打擊腐敗、支持自由和公正的選舉，以及推進可支援民主政府的科技。

由美國總統拜登（Joe Biden）倡議的第二屆民主峰會2023年3月29日舉行（Reuters）

華府宣布撥款6.9億美元的金額，較首屆民主峰會提出的4億美元更多，但有英媒29日刊文，主張美國欠缺的是應對「全球南方」的有效方法。文章稱民主的命運將很大程度取決於全球南方，所以務實的方法是要聆聽其聲音。

全球南方意指既不在西方、也不在中俄軸心的世界，文章談到的這些國家包括埃塞俄比亞、印度、柬埔寨、玻利維亞等，一旦聆聽她們的聲音，會發現其持續的訴求是取得更多金錢援助，以發展清潔能源、更好的基建及現代醫療，中美之間誰對南方幫助更大，誰就更可能影響南方未來的政治和外交政策，俄烏戰爭的爆發會令此問題顯得更緊迫。

2023年3月29日，由美國總統拜登（Joe Biden）主持的民主峰會以虛擬方式舉行，多國領袖參與。（Reuters）

文章再指，拜登政府正試圖提出更好地應對南方事務的方案，但尚未完成，另一方面，中國對發展中國家投入的資金已多於西方所有國家的總和，帶來的影響有利有弊。文章認為南方國家能否走向民主取決於她們自己，美國若想促使她們走上民主之路，最好的方法是少說教、多聆聽。

拜登這次第二屆民主峰會共邀請來自120個國家、公民團體與科企的代表與會，但也有維權人士批評，沒有證據表明參加峰會的國家在改善民主方面取得進展。

非營利組織「自由之家」（Freedom House）本月公布，全球自由度連續第 17 年下降。在參加首屆民主峰會的國家中，有77個的分數在2022年保持不變，17個下降、16個上升。