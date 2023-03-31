李強晤西班牙首相　籲歐盟反對陣營對抗和新冷戰

西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）訪華，3月31日上午與中國國務院總理李強舉行會談。李強表示中國願同歐盟一道堅持真正的多邊主義，反對陣營對抗和「新冷戰」。



新華社報道，李強與桑切斯在人民大會堂舉行會談，李強表示中西要鞏固政治互信，密切交流溝通，中方願同西班牙做大貿易投資，加強產業對接，打造新能源、先進材料等合作新增長點，加強共建「一帶一路」合作。

他歡迎更多西班牙企業在中國投資興業，希望西班牙繼續為中國企業提供公平、公正、非歧視的市場環境。

李強又稱，西班牙是中國在歐盟內值得信賴的夥伴，穩健的中歐關係符合雙方利益，也有利於國際社會團結應對挑戰，中國始終堅定支持歐洲一體化建設和戰略自主，雙方應加強溝通協調，本著尊重平等態度交流對話，求同化異，籌備好今年中歐領導人會晤，辦好各領域高層對話，加強優勢互補，共同打造數字經濟、綠色環保、人工智能等新的合作增長引擎。

他指中國願同歐盟一道堅持真正的多邊主義，反對陣營對抗和「新冷戰」，攜手維護世界和平穩定。

報道引述桑切斯表示，西班牙視中國為重要戰略合作夥伴，希望在後疫情時代進一步密切雙邊交流對話，推動西中關係取得更大發展，西班牙願同中方以建交50周年為契機，深化經貿、投資、文化、教育、旅遊等領域合作，實現互利共贏。

他指歐中關係十分重要，雙方之間擁有巨大合作機遇，西班牙支持歐中加強交流合作，今年下半年輪值歐盟主席國期間將予以大力推動，西班牙和歐盟都堅定奉行一個中國政策。

報道稱，李強和桑切斯共同見證教育、海關、體育等多項雙邊合作文件的簽署。