美國擬於瓦努阿圖設大使館　抗衡中國在太平洋島國影響力

美國計劃在南太平洋島國瓦努阿圖（Vanuatu）開設大使館。這是美國加強在太平洋地區的外交存在，抗衡中國日益增長的影響力的最新舉措。



路透社報道，美國國務院星期五（3月31日）發表聲明說，在瓦努阿圖的永久外交存在，「與美國的印太戰略一致，將加深美國政府與瓦努阿圖官員和社會的關係。」

美國與瓦努阿圖雖有外交關係，但目前是由美國駐新幾內亞外交官為代表。國務院說，在瓦努阿圖首都維拉港（Port Vila）開設大使館，「將促進潛在的雙邊合作和發展援助，包括應對氣候危機的努力。」

瓦努阿圖擁有31萬9,000人口，分布於80個島嶼上。

關閉了30年的美國駐所羅門群島大使館，於2023年早前重開。美國印太事務協調員坎貝爾（Kurt Campbell）3月早前訪問太平洋島國後，宣布在瓦努阿圖開大使館。

美國還計劃在其他太平洋島國包括基里巴斯（Kiribati ）和湯加設立大使館。

儘管美國致力於太平洋島國的外交努力，但所羅門群島3月宣布，將價值數百萬美元的一份合同授予一家中國國有企業，以把霍尼亞拉港（Honiara）升級為國際港口。

所羅門群島2022年與北京達成一項安全協議，美國及地區盟友擔心中國的野心，是在太平洋地區建立海軍基地。

本文獲《聯合早報》授權轉載

