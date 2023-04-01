特朗普預計周二紐約提堂　律師：不會戴手銬不會認罪

美國前總統特朗普預計將在下4月3日飛往紐約，準備於4日在曼哈頓法庭面對起訴。這將是美國歷史性的一刻，首次有前總統被告上法庭。



紐約法官在3月31日授權曼哈頓地區檢察官布拉格（Alvin Bragg）公佈對特朗普的起訴書，目前尚不清楚他何時會公佈。起訴書是對特朗普犯罪的正式書面指控。

「暴風女丹尼爾斯」克利福德在加州出席一場活動時接受訪問。（Reuters）

特朗普面對的起訴相信與他在2016年競選總統期間，向成人片女星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels，原名克利福德Stephanie Clifford）支付一筆封口費有關。他是美國史上首位面對刑事指控的前總統。特朗普堅稱自己是完全無辜。

美國有線電視新聞網（CNN）稱，特朗普面臨30多項與商業欺詐相關的指控。

紐約法庭發言人告訴CBS新聞，特朗普的聆訊定於當地時間4月4日下午2時15分舉行。

特朗普的律師指出，特朗普上庭不會戴上手銬，他將不會對指控認罪，並會傾盡全力挑戰指控的「法律可行性」。知情人士透露，特朗普計畫4月3日從佛羅里達州飛往紐約，在特朗普大廈度過一夜後，於4日早上現身法庭。

到了法庭，特朗普將被採集指紋，拍攝人頭照，然後被帶到法官面前。消息人士稱，特朗普之後將直接返回佛州海湖莊園。

近兩周來，特朗普不斷以他面臨各種法律威脅為由向支持者籌集資金，以爭取提名代表共和黨參加2024年的總統選舉。

本文獲《聯合早報》授權轉載

