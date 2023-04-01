加拿大國會公布台灣報告書稱加台關係強大　中國大使館：公然挑釁

中國駐加拿大大使館3月31日就加拿大國會眾議院加中關係特別委員會發表《加拿大與台灣：在動盪時代中的堅定關係》（暫譯：Canada and Taiwan: A Strong Relationship in Turbulent Times）表示，這份報告在涉台問題上大放厥詞，污衊中國威脅地區和平穩定，此舉是對中國人民的公然挑釁，中方對此強烈不滿、堅決反對。



根據中國駐加拿大大使館網站，使館發言人稱，有關報告妄稱加拿大的一個中國政策與中方的一個中國原則「完全不同」，這是試圖虛化、掏空一個中國原則，粗暴干涉中國內政的舉動。

發言人指，台海局勢緊張的根本原因，是台灣當局一再企圖倚美謀獨，美國某些人有意推進「以台制華」，加方一些政客也隨美起舞，不斷在涉台問題上製造事端，這再次證明製造問題、挑起事端的不是中方，而是包括美、加在內一些外部勢力和台獨分裂勢力。

使方強調，台灣問題完全是中國內政，解決台灣問題是中國人自己的事，任何外部勢力都無權干涉，奉勸加方有關政客停止在台灣問題上搞政治操弄，停止損害中方利益的言行，停止為中加關係製造障礙，不要在錯誤的道路上愈走愈遠。

加拿大國會眾議院加中關係特別委員會30日在這份題為《加拿大與台灣：在動盪時代中的堅定關係》的報告中提出18項建議，包括加拿大政府應認真考慮與台灣展開政府層級外交訪問的好處，應政府提出並宣布台灣未來只能由台灣人民決定的明確承諾，以及應優先評估台灣加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership，CPTPP）的申請等。