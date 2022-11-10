談及香港　加拿大外長：中國日益具破壞性　將加強與台灣關係

加拿大外交部長趙美蘭（Melanie Joly）11月9日表示，中國在國際舞台愈來愈具有破壞性，加拿大將加強與台灣的經濟關係，並繼續捍衛香港的言論自由和新聞自由。



根據法媒，趙美蘭在多倫多一場演說中告訴聽眾：「中國是一個日益具有破壞性的全球強權。它試圖塑造國際環境，把其變成一個愈來愈背離我們利益和價值觀的更放縱（的環境）。」

China is an increasingly disruptive, global power.



We will challenge China when we ought to. We will cooperate with China when we must. pic.twitter.com/oo0azVYhBp — Mélanie Joly (@melaniejoly) November 9, 2022

趙美蘭也提及：「身為全球事務參與者，中國的崛起正重新塑造區域各國的戰略前景，包括加拿大。」

她在演說時沒有不鼓勵進一步與中國進行貿易，但警告加拿大企業與中國或在華做生意「需擦亮眼睛」。

彭博社報道，趙美蘭在演說時承諾，渥太華（ Ottawa）會就中國對台軍事威脅、對新疆維吾爾族及其他少數民族待遇差，以及香港言論自由遭壓制發聲。