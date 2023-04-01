阿姆斯特丹推新廣告「勸退」失德旅客　目標鎖定一國年輕男性

荷蘭首都阿姆斯特丹（Amsterdam）針對遊客推出新的廣告宣傳活動，但不是為了吸引更多外國人，而是要勸退失德旅客，向他們高呼Stay Away（遠離吧）。這個廣告更會在網上針對英國18至35歲男性發放。



新廣告目前是以英國的18至35歲男性為對象在網上發放，若然有英國遊客在網上搜尋「單身派對 阿姆斯特丹」（stag party Amsterdam）、「蒲吧黨 阿姆斯特丹」（pub crawl Amsterdam）、「廉價旅館 阿姆斯特丹」（cheap hotel Amsterdam）等類似字眼，頁面便可能出現這個廣告，向他們發出「溫馨提示」。

不少英國人愛到荷蘭旅遊，機票也不貴，但英國廣播公司（BBC）3月30日報道，在多年以來，阿姆斯特丹當地人抱怨有醉酒的英國人會在公共場所小便、嘔吐到運河中，又或脫光衣服、在酒吧毆鬥，引起不滿。

在廣告內，片段列出字句「來阿姆斯特丹度過一個混亂的夜晚 + 喝到爛醉 = 140歐元罰款」，又指「還會有刑事紀錄在案，等於前景變不佳，所以來阿姆斯特丹度過一個混亂的夜晚？遠離吧。」

據Lonely Planet網站報道，阿姆斯特丹副市長Sofyan Mbarki在聲明表示「勸阻運動（discouragement campaign）目的就是阻止我們不想要的那些訪客，若我們愛這城市，就須現在行動。」

他最近幾個月與許多不同團體磋商，包括居民、企業、專家和持份者團體，「從這些討論中，明顯地…… 是需要介入了。」

目前「勸阻」廣告活動僅針對英國男遊客，但荷蘭官員也表明可能會在今年晚些時候擴大範圍，包括來自荷蘭其他地區甚至其他歐盟國家的行為不端旅客。