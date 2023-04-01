普京簽署新《外交政策構想》　全面加強與中印關係

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）3月31日批准新版《俄羅斯聯邦外交政策構想》，內文稱俄方會全面加強與中國及印度關係，並指責美國政策是國際和平陷入危險的源頭，但不視西方國家為敵人。



俄衛網31日引述普京稱，因世界舞台出現重大變化，被迫調整主要戰略文件。他指出，新構想將成為俄羅斯中期或更長期實際行動，以及未來國際關係工作的理論基礎。

以下為俄外交政策新構想的主要內容：

．俄羅斯沒有將自己視為是西方國家的敵對方，沒有被西方國家孤立，對西方國家沒有敵意

．俄羅斯希望西方國家能意識到對抗是無益的，回到平等的相互協作關係

．俄羅斯認為美國的政策方針是其自身安全和國際和平陷入危險的主要源頭

．優先將注意力放在消除美國霸權對世界的影響

．俄羅斯致力在互惠原則基礎上以平等方式保障各國安全

．重點是要全面加強與中國和印度的關係

．在對原蘇聯加盟共和國方面，主要任務是將該區域變成一個和平、睦鄰友好和繁榮的地區

普京請求執行對外政策的官員注意，要擴大與建設性夥伴的聯繫，並創造條件，拒絕那些不友好國家對俄羅斯施行敵對政策。

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）表示，「文件給出了國際發展的主要長期趨勢，其中包括經濟全球化的危機，按照美國的規則不久前進行過經濟全球化。其中一個因素是世界經濟正在經歷最重要的結構重組並且在向新的技術基礎轉變。」

俄羅斯上次修訂外交政策構想是在2016年。普京2022年1月底曾稱，外交部已制定能反映近年國際政治變化的新版外交政策構想草案。