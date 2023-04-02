曾受困阿富汗　英網紅重遊舊地遭塔利班扣押

英國多個傳媒4月1日報道，阿富汗塔利班（Taliban）扣押3名英國公民，當中包括在2021年曾被困阿富汗的網紅勞特里奇（Miles Routledge）。



天空新聞（Sky News）及《衛報》報道，除了勞特里奇，其餘被捕英國人分別是慈善醫生康沃爾（Kevin Cornwall）及一名公布姓名、在喀布爾（Kabul）管理志願者入住酒店的經理。消息指三人自1月分別遭塔利班秘密警察扣留。

負責協助康沃爾及該名酒店經理的非牟利組織Presidium Network資深談判專家理查茲（Scott Richards）表示，估計兩人健康良好，而且獲良好待遇，惟沒有效的方式與兩人接觸，他希望在齋戒月結束後會有正面進展。

報道提到，塔利班情報總局指現年53歲的康沃爾在酒店的夾萬內非法藏槍，結果被當局搜查後，連同該名酒店經理一同被帶走。目前當局未有起訴兩人，不過康沃爾的家人表示，涉事手槍獲塔利班內政部批出許可，而且從來沒有離開夾萬，估計是溝通上的誤會。

至於現年23歲勞特里奇的被捕原因則仍然未明，他在2021年獨自到阿富汗冒險，但遇上塔利班重新執政，最終乘坐英軍的撤僑專機回國。勞特里奇去年曾到烏克蘭，輾轉再到阿富汗。

英國外交及聯邦事務部（FCDO）表示正嘗試為三人安排領事服務，並為他們的家人提供協助，同時繼續建議英國不要前往阿富汗，避免遇上包括可能被塔利班當局扣留在內的安全風險。