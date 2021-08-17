大學生搜尋「最危險國家」旅行　一到阿富汗就淪陷　躲安全屋避難

【阿富汗局勢】趁年輕來一趟冒險旅行是不少人的心願，英國1名男大學生早前在Google搜尋了「最危險的國家」後，趁假期獨自飛往阿富汗度假，不料到埗後卻遇上戰亂，首都喀布爾（Kabul）被塔利班攻陷，因而受困於當地，至今未能聯絡英國大使館安排回家。他不禁在直播中絕望表示：「我已經對死亡做好了充分準備及接受它。」



英國大學生勞特利奇（Miles Routledge）趁假期獨自飛往阿富汗度假，不料到埗後卻遇上戰亂，首都喀布爾（Kabul）被塔利班攻陷，因而受困於當地。（Miles Le-vesconte Routledge FB圖片）

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英國羅浮堡大學（Loughborough University）物理學系4年級生勞特利奇（Miles Routledge），一直渴望展開1趟冒險之旅，早前就趁着實習期完結後，趕在暑假結束前登上飛機，前往這個「最危險的國家」，但他沒有預料阿富汗的局勢會在短時間內急轉直下，「我以為阿富汗政府在1個月內不會倒台的」，然而他抵達喀布爾2天後，塔利班就攻入喀布爾，所有出境的航班均被取消。

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勞特利奇急忙尋找回國的辦法，並聯絡英國駐喀布爾大使館，他又在社交網站及直播網站Twitch記錄最新消息，「我被困在阿富汗了，現在有點麻煩」，並在直播透露已做好死亡準備，自己離開英國前亦曾給朋友們留下信件，寫道「如果我死了，請不要為我難過，我會快樂、虔誠、驕傲地死去」。他又指，曾以為遇到最壞的情況是食物中毒或急性腸胃炎，但完全沒料到是這樣的結果。

勞特利奇透露，住在喀布爾一個聯合國的安全屋，情況還好，今早（17日）亦在facebook表示已被安排在往杜拜航班的名單上，或會在幾小時後起飛。

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