龍捲風吹襲美國南部及中西部至少21死

新華社3月31日稱強龍捲風、雷暴等極端天氣3月31日襲擊美國中西部和南部地區多州，導致多人傷亡和大面積斷電。路透社4月1日根據官員及媒體報道指出，有至少22人死於風災。



綜合美國氣象部門和媒體報道，3月31日，龍捲風警戒帶從威斯康星、伊利諾伊州南下穿過中部廣闊地帶，覆蓋芝加哥、聖路易斯等城市，綿延近1600公里至德州東北部。美國國家氣象局還發布了罕見的高風險預警，稱這次雷暴天氣「特別危險」，將持續到4月1日早。

在阿肯色州，龍捲風已造成至少5人死亡，數十人受傷住院。阿肯色州3月31日宣布進入緊急狀態並出動國民警衛隊參與救援工作。

在伊利諾伊州，官員稱有4人死亡。有報道說，龍捲風造成一間名為Apollo Theatre的劇院屋頂坍塌，事發時劇院內約有260人欣賞音樂會。意外中1人死亡，另有40人受傷。

印第安納州3人死亡。龍捲風還在艾奧瓦、田納西等州造成不同程度破壞。

截至3月31日下午，美國國家氣象局接到十多宗疑似龍捲風報告。其中，阿肯色州已確認至少遭遇兩起強烈龍捲風的直接襲擊。美國電力跟蹤網站數據顯示，阿肯色州已有9.2萬用戶斷電。在俄克拉何馬等多個州，有數以萬計用戶斷電。

美國南部近日也遭遇極端天氣。強龍捲風在密西西比州造成25人死亡，將一座小鎮夷為平地，另在亞拉巴馬州造成1人死亡。

美國氣象學家說，隨着全球氣候變暖，美國中西部和南部地區龍捲風、雷暴等極端天氣將更加頻繁。