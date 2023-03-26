幾乎滅鎮　龍捲風席捲美國密州至少26死　8人躲冷藏庫死裏逃生

美媒報道，美國官員25日早上表示，強勁的暴風雨和至少一個龍捲風24日晚上席捲密西西比州（Mississippi），多間房屋屋頂被掀翻、一些地區幾乎被夷為平地，且有上萬戶停電，並造成至少26死。銀城（Silver City）和羅靈福克（Rolling Fork）兩個城鎮災情最嚴重，羅靈福克鎮一名居民甚至說他們的小鎮幾乎被「滅鎮」。



（在羅靈福克經營名為Chuck's Dairy Bar的餐廳的哈登夫婦（Tim and Tracy Harden）說，他們和顧客在最後一刻衝入冷藏庫避難，因此撿回一命。

現年48歲的哈登太太崔西接受《今日美國報》訪問時說他們合計8人躲進冷藏庫。她說，龍捲風來得很快，聽見有人大喊「冷藏庫」後全部人便衝進去。在她丈夫極力試圖將冷藏庫的門關上之際，他們從門縫看到外頭只剩藍天。當他將門關上，「屋頂已被（龍捲風）扯走」，整間餐廳已被摧毀。

龍捲風吹過後，一位名倖存的餐廳顧客清走冷藏庫門前的瓦礫，這才讓他們脫困。崔西說，躲在冷藏庫的人員全都安全。）

圖為名為Rory Doyle的網民在Chuck's Dairy Bar的非官方專頁發布經過風災的餐廳，一切已面目全非，只餘下一些桌椅，讓人可勉強認出這裏曾是用餐區。

崔西發布以下貼文時附上說明，她簡述夫妻倆與其他人死裏逃生的經過。他們是撿回一命，但當知道有很多人死於風災或是在風災中受傷，為此非常震驚。他們對於獲救十分感恩，感謝拯救他們的顧客，還有來自四方八面的慰問訊息。



密西西比州緊急事務管理局表示：「我們有許多當地和州搜救隊在25日早上持續進行搜救行動。現場有許多資源能幫助受災戶。」

羅靈福克（Rolling Fork）幾乎被龍捲風「滅鎮」。（點擊放大了解）▼▼▼

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密州州長里夫斯（Tate Reeves）推文表示：「這些城鎮將感受到永久性的損失。希望上帝的手能幫助那些失去親友的民眾。」羅靈福克鎮居民Brandy Showah告訴美媒說：「我從沒見過這樣的慘狀。這裏曾是很棒的小鎮，但現在已不復從前。」

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密州夏基郡（Sharkey County）法醫Angelia Easton表示，羅靈福克鎮所在的夏基郡受災最嚴重，至少有13人死亡。這佔目前罹難總人數超過一半。

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