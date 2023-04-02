媒體：法國認為中國能直接影響俄烏戰爭走向

馬克龍一匿名的助手說，中國是全球唯一能對俄烏衝突產生直接和根本影響的國家。他指出，法國希望避免最壞的情況，「這就是為什麼我們必須與中方接觸並表明我們的立場」。



法國總統馬克龍下週訪華時將提醒中國國家主席習近平，在軍事上支持俄羅斯對烏克蘭發動的戰爭將會是災難性的。法國認為，中國能夠對俄羅斯起根本的影響。

馬克龍一名要求匿名的助手說：「如果中國做出這個災難性的決定，它將對這場衝突產生重大的戰略影響。」他指出，法國希望避免最壞的情況，「這就是為什麼我們必須與中方接觸並表明我們的立場」。

這名官員也說，法國希望確定「結束衝突的中期路徑」。他稱中國是全球唯一能對這場衝突產生直接和根本影響的國家，此次對話因此更為重要。官員把中國描述為衝突中的「遊戲規則改變者」。

馬克龍預定星期三（4月5日）與歐洲聯盟委員會主席馮德萊恩一起展開訪問中國之行。中國從未公開支持俄羅斯入侵烏克蘭，但也從未就此批評俄羅斯。

今年2月，中國公布一項「政治解決烏克蘭危機」的12點立場，提議包括呼籲緩和烏克蘭局勢並最終停火。

不過，鑑於中國拒絕譴責俄羅斯入侵烏克蘭，美國對中國的提議不以為然。西方大國擔心莫斯科爭取北京進行軍事合作以在戰場上佔上風。

美國將宣布提供烏克蘭26億美元軍援計劃

與此同時，美國官員透露，美國最早將於星期一（4月3日）宣布為烏克蘭提供總值26億美元的新軍事援助計劃，可能包括空中監視雷達、反坦克火箭和燃料卡車等。

美國當局週末將敲定最後的裝備金額和清單．要求匿名的官員說，清單預計也會列入用於NASAM防空系統的彈藥、精確航空彈藥和坦克彈藥等六種軍備。

國際貨幣基金組織（IMF）則批准分四年向烏克蘭發放總值156億美元的「中期融資」，協助烏克蘭復甦經濟。

IMF副總裁戈皮納特（Gita Gopinath）說，援助計劃面臨「異常高」的風險，成功與否取決於外部融資的規模、構成和時機。

援助將幫助縮小財政和外部融資缺口並恢復烏克蘭的債務可持續性。

IMF烏克蘭任務負責人格雷告訴記者，IMF是設定戰爭在2024年中結束，估計融資缺口為1150億美元，援助計劃包含債務減免、補助金和多邊及雙邊機構貸款。