媒體：研究發現2040年日本將面臨1,100萬勞動力短缺

獨立智庫Recruit Works Institute周二發佈的研究顯示，到2040年，日本可能會面臨超過1100萬的勞動力短缺，這突顯出日本隨該國人口快速老齡化而面臨的經濟挑戰。



俄衛網4月2日據彭博社報道，日本首相岸田文雄把扭轉日本不斷下降的出生率作為政府的首要任務。他警告說，隨着日本新生兒數量創下新低，日本社會可能會崩潰。他還承諾在未來五年內投入約1萬億日圓（約591億港元）用於培訓工人從事更多高技能工作。

儘管如此，報告稱，擁有1.26億人口的日本已經開始感受到壓力，預計到2040年，該國勞動年齡人口將比2020年減少20%，至5980萬。

岸田文雄已經在想方設法解決預計明年卡車司機嚴重短缺的問題。該研究還警告稱，由於人口老齡化的需求不斷增長，交通運輸和建築等勞動密集型行業以及醫療保健行業的人才短缺可能會變得更加嚴重。

日本價值管理研究所早些時候的一項研究稱，到2040年，日本需要674萬外國工人，是2020年的近四倍，才能實現約1.24%的年平均增長率。

該報告警告稱，他們的估計相對保守，因為該模型假設幾乎沒有經濟增長。這意味着經濟活動的任何顯著增長都將使短缺更加嚴重。