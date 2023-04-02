外媒看馬克龍訪華：想掙回面子＋掙更多銀子

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）4月5至8日與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）一起訪問中國。一些西方媒體在報道馬克龍此行時，多着墨於分析他此行目的，尤其是法國社會現時陷入動盪，經濟也急需提振之際。



法媒1日引述專家稱，法國政府會在這次旅程中試圖幫法國企業重返中國市場。法國《回聲報》（Les Échos）刊登法國亞洲協會政策研究所顧問陸克（Philippe Le Corre）的文章，指出他此行會試圖協助法國高級奢侈品、航空、核能等精英企業重返中國市場，以改變中法貿易逆差急劇增長的情況。

內文稱，馬克龍訪華旅程需關注的重點也包括中國在俄烏戰爭中會如何採取行動。報道引述分析指，在中美關係緊張的情況下，中國需歐盟市場以及歐盟的支持，而且中國認為歐盟是西方中唯一有可能的合作夥伴。

法國示威：圖為2023年3月17日，示威者在協和廣場進行反退休改革示威。有人舉起一個印有法國總統馬克龍照片的人形板。（Reuters）

路透社31日以《四面楚歌的馬克龍前往中國，將燃燒的巴黎留在身後》為題，指出，反退休制度改革的示威劇烈到導致英王取消訪法，對於馬克龍來說是尷尬及不利的。

文中引述分析人士稱，中國與美國的關係正在惡化，這讓歐洲更多的影響力，歐盟龐大的單一市場對中國變得更加重要。

對於一直推動歐洲提升戰略自主的馬克龍來說，是次訪問是一個機會，他也希望法國和歐盟其他國家可從中國重新開放的經濟中受益。

法國巴黎・法國旅遊・法國自由行：圖為2023年3月14日，中國遊客在法國巴黎凱旋門附近的香榭麗舍大道拍照。（Reuters）

《澳洲金融評論》稱馬克龍會像西班牙首相桑切斯一樣，表面上專注於遊說習近平在俄烏戰爭和平解決方案中扮演更公平的角色。

他跟桑切斯一樣，也將尋求促進雙向貿易和投資，即使歐盟委員會（European Commission）開始向華府更加強硬的語調傾斜。

隨馬克龍訪華的商界高層，據報包括空中巴士（Airbus）及法國阿爾斯通（Alstom）。