芬蘭國會選舉｜右翼國家聯盟稱勝　總理馬林承認落敗

芬蘭國會選舉點票工作接近完成。中右翼反對黨國家聯盟（National Coalition）得票率約為20.5%，料擊敗反移民和歐洲懷疑論的芬蘭人黨（Finns Party），以及執政的社會民主黨（Social Democrats）。領導社會民主黨的總理馬林（Sanna Marin）已經承認落敗。



2023年4月2日，芬蘭舉行國會選舉，國家聯盟黨魁奧爾波（Petteri Orpo）宣布勝出。（路透社）

當局選舉數據顯示，經已點算的93.4%選票，國家聯盟將在議會中獲得最多席位，在200個席位中至少佔48 個席。其黨魁奧爾波（Petteri Orpo）已宣布在選舉中獲勝，並形容是偉大勝利。

2023年4月2日，芬蘭舉行國會選舉，領導社會民主黨的總理馬林（Sanna Marin）承認落敗。 （路透社）

37歲的馬林在國內是一個爭議的政治人物，雖帶領國家走出疫情，並推動讓國家成為北約成員。不過，也有人不喜歡這位如「派對動物」的女子領導國家，又指她讓公共債務從63%增至74%。她的政府還在計劃推出刺激經濟措施，協助人們面對能源費高漲的壓力，但代價不菲。

至於料將出任新總理的53歲奧爾波，曾出任多個政府職位及國會議員，2016年成為國家聯盟黨魁。他自封為財政保守派，為減少政府的預算赤字，會削減失業救濟金和其他福利計劃。對於選後可能聯合哪些政黨共同執政，他稱保持開放態度。