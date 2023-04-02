芬蘭國會選舉料無政黨議席逾半　政府或將右傾

芬蘭年4月2日舉行政府換屆選舉，總理馬林（Sanna Marin）力爭連任但看來並非易事。她率領的社會民主黨（Social Democrats）與該國右翼和極右翼聯合的政黨聯盟競爭激烈，外界估計沒一個政黨可單獨執政，需組建聯合政府。



芬蘭國旗：圖為2023年4月2日，芬蘭赫爾辛基，芬蘭國旗在國會選舉日於一個建築物飄揚。（Reuters）

法國國際廣播電台（RFI）4月2日稱援引3月30日公布芬蘭廣播公司（Yleisradio Oy，YLE）最新民意調查結果稱，中右翼的國家聯盟（National Coalition）以19.8%的支持度，領先反移民和歐洲懷疑論的芬蘭人黨（Finns Party）（19.5%）和馬林的社會民主黨（18.7%）。

這些微小差異都在誤差範圍之內。但得票排名很影響哪一黨獲得總理寶座；總理職位傳統上是由得票排第一的政黨的黨魁擔任。

圖為芬蘭現任總理兼社會民主黨黨魁馬林2023年4月1日在家鄉坦佩雷（Tampere）一個廣場拉票。（Reuters）

馬林在國內是一個爭議的政治人物。帶領國家在疫情中走出來，以及讓國家成為北約成員國的她，在民調中被評為該國本世紀最受歡迎總理，但也有人不喜歡這位一如「派對動物」的女子領導國家，又指她讓公共債務從63%增至74%。她的政府還在計劃推出刺激經濟措施，協助人們面對能源費高漲的壓力，但這代價不菲。

國家聯盟的黨魁奧爾波（Petteri Orpo）稱倘該黨勝出選舉，承諾減少支出來解決這問題。芬蘭人黨黨魁普拉（Riikka Purra）則稱該黨優先事項是減少非歐盟移民湧入。此外芬蘭人黨視該國脫歐為長期目標。