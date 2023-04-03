俄羅斯聖彼得爆炸親普京軍事博客死　衞生部：另有30人傷

俄衛網4月3日引述俄羅斯衞生部新聞處公布，該國第二大城市聖彼得堡（Saint Petersburg）咖啡店爆炸案有30人受傷、1人死亡，24人被送往醫療機構。



俄羅斯聖彼得堡大學沿岸街一家咖啡店4月2日發生爆炸，1人死亡，死者為戰地記者塔塔爾斯基（Vladlen Tatarsky，真名福明（Maxim Fomin）)。

2023年4月2日，俄羅斯軍事博主塔塔爾斯基（ Vladlen Tatarsky）在聖彼得堡（Saint Petersburg）咖啡店爆炸案中死亡。（路透社）

俄羅斯內務部證實，死者為支持普京的俄羅斯知名軍事博主塔塔爾斯基。網上有消息指他是襲擊目標，有人把爆炸裝置帶到咖啡店。

衛星通訊社一名消息人士表示，據推測，爆炸裝置是當晚一位顧客帶來送給塔塔爾斯基的禮物，即一尊裝在盒子里的小雕像。現以公共謀殺罪立案偵查。

消息稱：「根據最新訊息，聖彼得堡咖啡店事件造成30人受傷，1人死亡。」

新聞處指出，24名傷者被從事發地送往聖彼得堡的醫療機構，有6人在事件後不久自行尋求醫療救助。

俄衞生部透露，6名傷者狀況重傷。

塔塔爾斯基在Telegram上擁有超過56萬名粉絲，是俄羅斯最有影響力的軍事博客之一，常對俄羅斯入侵烏克蘭的戰事發表評論。2022年9月，他與數百名與會者曾出席克里姆林宮一場盛大儀式，俄方在儀式上宣布吞併烏克蘭的4個佔領區。

網上平台流傳短片，顯示咖啡店爆炸一刻，只見位於馬路旁的店舖突然竄出火光，然後整幅外牆倒下。

有網站稱，爆炸發生的咖啡店曾經屬於普里戈任（Yevgeny Prigozhin），他是俄羅斯私營防務承包商瓦格納集團（Wagner Group)）的創始人，有份參與俄烏戰事。