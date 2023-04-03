紐約時報失主帳戶Twitter驗證　重申不會為認證標誌付錢

社交媒體Twitter行政總裁馬斯克（Elon Musk）於4月2日批評《紐約時報》為「政治宣傳」後，該新聞媒體於Twitter的賬戶認證標誌遭到取消。「金剔」被取消數小時後，紐時發言人指出，不會付錢買「金剔」認證。



紐約時報現時的主帳號有近5,500萬用戶追蹤，在失掉「金剔」後，其旅行與讀者意見等附屬帳號仍保有認證標記。不過，紐時發言人經已指出，不會為記者報銷個人「藍剔」認證的費用，除非在「藍剔」對報導目的至關重要的極少數情況下。

自馬斯克去年接管Twitter後，優先向付費用戶開放「藍色驗證標記」，代表用戶之真實帳戶。Twitter於本月開始，逐步推行新的付費認證服務，各類機構、組織賬戶將被取消此前的「藍剔」認證，改為採用新的付費「金剔」認證標誌，每月需支付1,000美元（約7,850港元）月費，個人賬戶則每月支付至少7美元來延續「藍剔」認證，而政府則會用上「灰剔」。

今晨（3日），馬斯克曾在Twitter中發文針對事件批評：「@NYTimes真正悲劇在於他們的政治宣傳一點都不有趣」，還說紐時主要新聞內容「不值一讀」。