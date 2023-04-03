北京證實馬克龍4月5至7日國事訪問中國

中國外交部4月3日證實，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）應中國國家主席習近平邀請，4月5日至7日國事訪問中國。



根據法國總統府3月31日所指，馬克龍會在歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）的陪同下訪華。北京目前未確認馮德萊恩訪華的消息。

按照法方所指，馬克龍5日出發，展開為期3天訪華之旅，會在廣東省和北京停留，6日與中國國家主席習近平及中國國務院總理李強會晤。

綜合外媒3月31日指，馬克龍會帶法國企業高層同行，包括大型企業空中巴士（Airbus）與阿爾斯通（Alstom）的代表，並會有一批藝術家、電影製片人前往，行程除了到訪北京外，還會前往廣州。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）2023年2月17日在德國出席慕尼黑安全會議（Reuters）

馮德萊恩先到巴黎晤馬克龍

歐盟委員會發言人馬梅（Eric Mamer）指，馮德萊恩4日會到巴黎與馬克龍共進工作午餐，準備訪華之旅。兩人也會討論包括俄烏戰爭、能源在內的議題。

在訪華前夕，歐盟委員會主席馮德萊恩3月30日在布魯塞爾表示，歐盟與中國的關係在過去數年明顯變得更疏遠與更艱難，但不會希望切斷雙方之間的經濟、社會、政治和科學聯繫，與中國「脫鉤」也不可行。

她又認為中國在國內變得更加專制、在國外則更加堅定自信。此番言論引起中方不滿，中國駐歐盟使團團長、特命全權大使傅聰31日表示感到失望，指講話對中國政策及立場存在歪曲、曲解，希望馮德萊恩在訪華期間，透過與中國領導人對話，更好地了解中國。

傅聰表示，「無論是誰為馮德萊恩撰寫講話稿，（這個人）都沒有真正了解中國，或是故意歪曲中國的立場」。