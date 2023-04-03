中國證實馮德萊恩4月5至7日訪華　歐盟：4日先赴巴黎晤馬克龍

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）將一道訪華，繼中國外交部4月3日確認馬克龍4月5日至7日國事訪問中國後，再證實馮德萊恩同樣在4月5至7日訪華。



根據外交部公布，經中歐雙方商定，馮德萊恩會於4月5日至7日訪華。馬克龍應中國國家主席習近平邀請，在這段期間國事訪問中國。

馮德萊恩先到巴黎晤馬克龍

歐盟委員會發言人馬梅（Eric Mamer）指，馮德萊恩4日會到巴黎與馬克龍共進工作午餐，準備訪華之旅。兩人也會討論包括俄烏戰爭、能源在內的議題。

圖為2023年2月27日，盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）訪英，抵達溫莎的市政廳外。（Reuters）

在訪華前夕，歐盟委員會主席馮德萊恩3月30日在布魯塞爾表示，歐盟與中國的關係在過去數年明顯變得更疏遠與更艱難，但不會希望切斷雙方之間的經濟、社會、政治和科學聯繫，與中國「脫鉤」也不可行。

她又認為中國在國內變得更加專制、在國外則更加堅定自信。此番言論引起中方不滿，中國駐歐盟使團團長、特命全權大使傅聰31日表示感到失望，指講話對中國政策及立場存在歪曲、曲解，希望馮德萊恩在訪華期間，透過與中國領導人對話，更好地了解中國。

傅聰表示，「無論是誰為馮德萊恩撰寫講話稿，（這個人）都沒有真正了解中國，或是故意歪曲中國的立場」。