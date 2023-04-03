OPEC+成員國減產　俄羅斯：支撐油價符合全世界利益

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）說，支撐石油及石油產品價格符合世界能源行業的利益。



以沙特阿拉伯為首的石油輸出國組織和其他產油國（OPEC+，簡稱油盟+）星期天（4月2日）宣布，自5月起至年底，每天將減產約116萬桶原油。

俄羅斯是OPEC+產油集團成員國，此前宣布將把每天減產50萬桶原油的政策延長至今年年底，並稱這是「負責任的預防性舉措」。

美國認為，在當前的市場條件下，削減原油供應是不明智的舉措。

面對美國的批評，佩斯科夫星期一（3日）指出：「在這種情況下，將全球石油和石油產品價格維持在適當水平，符合世界能源行業的利益。這才是現在需要關注的。至於其他國家是否滿意，則是它們自己的事。」

佩斯科夫強調，將價格維持在一定水平很重要，因為能源行業是投資密集型行業，而且在可預見的未來，可再生能源無法滿足所有國家的能源需求。

被問及俄羅斯是否有與OPEC+國家協調行動，佩斯科夫答道：「俄羅斯一直與一些OPEC+國家保持聯繫，這是正常程序，但僅此而已。以這次的決定而言，OPEC+國家各自作出獨立判斷，穩定市場符合各自利益。」

俄羅斯副總理諾瓦克同天表明，OPEC+自願同意減產，且全球市場石油供應過剩。

本文獲《聯合早報》授權轉載

